Sommeren er kommet til Norge i januar med to varmerekorder Mellem Trondheim og Bergen er der sat to varmerekorder torsdag. Udsigt til mild vinter de næste tre måneder.

En ny varmerekord i Norge holdt ikke mange minutter, før der blev sat en ny for januar.

Det skete i Sunndalsøra mellem Bergen og Trondhjem med 19,0 grader.

Kort forinden kunne Norges Meteorologisk Institut i Norge ellers fortælle, at der var målt 18,6 grader i Åndalsnes, der ligger i samme område og blandt andet er kendt for Trollveggen, der med sine 1700 meter er den længste lodrette bjergvæg i Europa.

»Det er som en fin sommerdag i Nordnorge, siger den vagthavende meteorolog ved Det Meteorologiske Institut, Martin Granerød.

»Man kan tage shortsene på nu i morgentimerne, og så får vi se, hvor længe temperaturen holder sig så højt«, siger han.

Den tidligere norske varmerekord i januar var fra 1989. Dengang blev der målt 17,9 grader i Tafjord, der er i samme region som Åndalsnes og Sunndalsøra

»De steder har ofte høje temperaturer. Det er fønvindeffekten, som gør, at luften varmes op, når den kommer ned igen fra fjeldet«, siger Granerød.

Han fortæller, at de tidligere varmerekorder er blevet sat mod slutningen af januar.

»Der har også været andre år, hvor vi har op mod 16-17 grader i disse områder, men det er første gang, at vi måler over 18 grader på denne tid. Det er absolut en rekord at tage med sig videre«, siger han.

Afslutningen af 2019 har været både våd og mild i Norge, og der er ikke lige nu meget, der tyder på, at det bliver anderledes.

»Både langtidsvarslet, det vanlige vejrvarsel og sæsonvarslet peger i den retning. Sådan, som det ser ud i dag. ligger det til at blive en mild vinter frem til slutningen af marts«, siger klimaforsker Erik Kolstad ifølge NRK.

Det kan blive et problem for de mange nordmænd og danskere, der ser frem til at stå på ski på de norske langtursløjper denne vinter.

