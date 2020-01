Advarsel: EU truer Kina med klimatold, men det kan give bagslag

EU vil bruge en klimatold til at straffe varer fra lande, som ikke lægger en pris på CO 2 -udledning. Hul i hovedet, mener grønne ngo’er.​

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

EU er træt af importvarer fra andre lande, der ikke straffer deres virksomheder for at udlede drivhusgasser. Derfor vil EU-Kommissionen indføre en grænsetold for varer fra de lande, der gør det for billigt at klimaforurene.​