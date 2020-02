Morten Østergaard: Høje CO2-afgifter kan sikre grøn omstilling Morten Østergaard (R) bakker op om flere økonomers forslag om høje afgifter til at reducere CO2-udledningen.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

For at nå det politiske klimamål inden 2030 foreslår flere økonomer høje CO2-afgifter.

Det forslag møder opbakning fra De Radikale. Partiet mener, at løsningen vil være den billigste og hurtigste måde at sikre den grønne omstilling.

»Jeg synes, at det er et stærkt og troværdigt udspil fra den her række af topøkonomer. Det kalder på et politisk svar«, siger De Radikales politiske leder, Morten Østergaard.

»For der er jo behov for at afklare, om det er den her vej, vi vil gå«.

»Det mener jeg, at vi skal, fordi det er den billigste og den hurtigste måde at sikre den grønne omstilling på«, siger han.

Forslaget om høje afgifter er lavet af initiativet Small Great Nation i et samarbejde mellem tænketanken Kraka og konsulentfirmaet Deloitte.

Økonomerne bag forslaget foreslår en gradvis syvdobling af afgifterne.

Det vil ifølge dem gøre det muligt at nå det politiske mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030.

Erhvervslivet frygter afgifter

Forslaget om høje CO2-afgifter skaber dog bekymring i erhvervslivet, skriver Berlingske.

Både industrien og energisektoren er bekymret for, at meget høje afgifter vil skubbe produktion og CO2-udledning til andre lande. Også selv om økonomerne foreslår kompensation til de mest energitunge virksomheder.

Netop på grund af kompensationen mener Morten Østergaard, at der ikke er grund til bekymring i erhvervslivet.

»Det er relevant at sørge for, at man ikke trækker tæppet væk under industrier, som kræver energi i deres produktion«.

»Men det tager økonomerne også højde for med et højt bundfradrag, siger Morten Østergaard.

Mens økonomernes forslag bliver mødt med begejstring af De Radikale, så er reaktionen mere afdæmpet i regeringen.

I en kommentar til Berlingske siger energi- og klimaminister Dan Jørgensen (S), at han langtfra er overbevist.

Han nøjes også med at kalde CO2-afgifter for et 'interessant værktøj'.

»Vi står over for en dobbelt omstilling: Vi skal gennemføre den grønne omstilling og samtidig omstille finansieringen af velfærdssamfundet med social balance og konkurrencekraft i behold«.

»Derfor vil regeringen se bredt på både skatter, afgifter og tilskud«, siger han til Berlingske.

I løbet af i år ventes regeringen at komme med et udspil til, hvordan Danmark skal nå klimamålet. Et bredt flertal i Folketinget står bag.

ritzau