Nu vil Dan Jørgensen forhandle klimaplan på plads

Klimaminister Dan Jørgensen (S) indkalder Folketingets partier til sættemøder, der skal munde ud i en samlet klimahandlingsplan inden årets udgang.

De første drøftelser begynder om lidt over en uge, efter at Klimarådet mandag 9. marts har afleveret sine anbefalinger til klimahandlingsplanens delmål for 2025.

»Mit udgangspunkt er at gå efter en så bred aftale som muligt«, siger Dan Jørgensen, som på det seneste er blevet kritiseret af flere af regeringens støttepartier for at handle for lidt og for langsomt.

Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige og Liberal Alliance blev i december enige om en klimalov.

Håber, at alle vil være med

I klimaloven ligger en målsætning om, at Danmark i 2030 skal have reduceret CO2-udledningen med 70 procent i forhold til niveauet i 1990.

Dan Jørgensen håber, at alle partier - også de, der ikke er med i klimaloven - vil gå med i klimahandlingsplanen.

16. marts kommer regeringens 13 klimapartnerskaber, herunder energi- og forsyningssektoren, fødevare- og landbrugssektoren samt luftfartssektoren, med deres anbefalinger.

Regeringen vil i uge 13 som det første forhandle sektorhandleplanen for henholdsvis affald og genanvendelse.

I april følger så en sektorhandleplan for energi og industri, og herefter kommer handleplanerne for de øvrige sektorer.

»Vi har ikke lagt os endeligt fast på kronologien i den rækkefølge. Men vi begynder med disse to spor, fordi de i nogen grad kommer til at danne udgangspunkt for de andre spor«, siger Dan Jørgensen.

Senere skal forhandlingerne i de enkelte sektorer samles i én samlet rammeaftale for hele klimaområdet.

I den samlede handlingsplan skal der også være et såkaldt indikativt delmål for, hvor langt Danmark skal være nået med CO2-reduktionen i 2025.

2025 er indikativt

I dette mål vil der være et spænd, som CO2-reduktionen skal ligge inden for, mens målet for den samlede CO2-reduktion i 2030 altså er specifikt fastsat til 70 procent.

Klimarådet har på grund af den korte tidshorisont anbefalet, at delmålet for 2025 alene er indikativt, så der altså bliver et spænd.

På det seneste har regeringen generelt og Dan Jørgensen specifikt hørt på skarp kritik fra støttepartierne Enhedslisten og De Radikale om at være for langsom med handling på klimaområdet.

Er det den kritik, der har fået dig til at indkalde til forhandlinger nu?

»Vi lytter selvfølgelig altid, når Folketingets partier, i særdeleshed vores støttepartier, har bekymringer eller noget, de er utilfredse med«.

»Det, vi har forstået, er, at de meget gerne vil forsikres i, er, at vi arbejder på højtryk, og at vi har tænkt os at levere på de mål, vi har sat«.

»Derfor fremlægger vi nu denne tidsplan«, siger Dan Jørgensen.

Hvornår den endelige handlingsplan ligger klar, er usikkert, vurderer Dan Jørgensen. Den skal dog laves i år.

»Nu siger vi, at vi starter forhandlingerne. Og så må det i allerhøjeste grad også være op til Folketingets partier at hjælpe til med, at vi kan arbejde hurtigt, men selvfølgelig uden at det går ud over sagligheden«, siger han.

ritzau