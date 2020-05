Pensionsselskaber klar med milliarder til grøn genstart af økonomien

Flere store pensionsselskaber venter på at få lov til at skyde milliarder af kroner i havmøller og nye energiøer og dermed bidrage til en grøn genstart af økonomien. Men regeringsarbejdet står stille.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

De danske pensionsselskaber tripper for at skyde penge i den grønne omstilling, men kan ikke komme videre, fordi det politiske arbejde ligger stille, mens coronakrisen raser.

Netop grønne investeringer kan ellers være med til at genstarte økonomien og dermed give et bidrag til at løfte Danmark ud af den dybe nedtur. Det påpeger Allan Polack, administrerende direktør for landets største pensionsselskab, PFA.

»Danmark skal gennem en kæmpe forandring, hvor vi overgår fuldstændig til elektricitet til opvarmning, transport og produktion. Vi vil gerne bygge vindmøller og finder ideen om en energiø interessant og visionær«, siger han.

En energiø er en betegnelse for et knudepunkt på havet, som fordeler strømmen fra møllerne til flere lande og som dermed kræver massive investeringer i kabler.

Vi har tabt tid og penge på corona. Begge dele er en mangelvare i den grønne omstilling Lars Aagaard, direktør, Dansk Energi

Regeringens klimapartnerskab for energibranchen foreslår at bygge yderligere tre store havmølleparker ud over de tre, som et bredt flertal aftalte for to år siden. Tilsammen er der ifølge partnerskabet tale om en investering på op til 75-90 milliarder kroner, som vil fordoble de danske vindmøllers kapacitet. Dertil kommer, at blot en enkelt energiø kan koste et tocifret milliardbeløb.

»Det er en meget stor investering. Min sektor, pensionssektoren, sagde allerede før corona, at vi har pengene, så staten ikke behøver at betale«, siger Allan Polack.

Kæmpe bidrag

Administrerende direktør Bo Normann Andersen, AP Pension, fremhæver, at alene hans selskab forventer at have investeret for 50 milliarder kroner i den grønne omstilling inden 2030.

»Pensionsbranchen kan være med til at løfte de store investeringer. Der vil komme et kæmpe bidrag fra den danske sektor, og det er ikke noget problem at tiltrække midler fra pensionskasser i resten af verden«, siger han.

Laila Mortensen, administrerende direktør for Industriens Pension, opfordrer til at tænke pensionsselskaberne ind i genopretning af økonomien.

»Infrastruktur og energi er superinteressant, og vi vil som sektor meget gerne bidrage, men vi skal være sikre på, at vi ikke fægter i blinde«, siger hun.

Dermed hentyder hun til, at det i dag er umuligt for andre end statens eget energiselskab, Energinet, at eje elkablerne på havet. De private investorer har brug for rammer, som fastlægger, hvordan de kan eje, drive og blive løbende betalt for brugen af kablerne til at transportere strøm. Det arbejde er imidlertid helt stoppet, efter at corona ramte landet, påpeger Allan Polack fra PFA.

»Der sker ikke noget. Jeg forstår godt, at corona giver en anden dagsorden, men vi er ved at forpasse en utrolig mulighed. Jeg har aldrig oplevet en samhørighed og en fællesnævner, som der var med klimapartnerskaberne«, siger direktøren, der selv var med i finanssektorens partnerskab.

V: Lad os gå i gang

Direktør Lars Aagaard fra brancheforeningen Dansk Energi ser gerne, at »regeringen får flyttet fingeren fra pauseknappen nu«.

»Vi har tabt tid og penge på corona. Begge dele er en mangelvare i den grønne omstilling. Jeg håber, at vi nu kan veksle det til beslutningskraft«, siger han.

Lars Aagaard opfordrer til at fremrykke planlægningen af de to resterende havmølleparker, der allerede er enighed om. Den første park, Thor, er i forvejen blevet forsinket, og det skal ifølge Venstre ikke gentage sig.