Klimagevinsten fra en stor del af Danmarks grønne energi er uvis

Fakta

Klimaplan

Regeringen vil i dag præsentere et længe ventet udkast til en klimahandlingsplan for den første del af vejen til at opfylde Danmarks klimamål om 70 procent lavere udledning af CO 2 i 2030.

Dele af udspillet er allerede blevet præsenteret. Ud over udspillet om biomasse gælder det et udspil om grøn varme, der tager sigte på at få udfaset en del af landets ca. 460.000 olie- og naturgasfyr, ligesom der skal bruges mindre naturgas i kraftvarmen.

Samt et udspil om bedre affaldssortering, som skal få plasten ud af det affald, der går til forbrænding, hvilket vil få CO 2 -udledningen af affaldsforbrænding til at falde med 0,7 mio. tons. Målet er i øvrigt afvikling af affaldsforbrænding på lang sigt.









