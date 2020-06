Utrolig skuffelse i støtteparti: »Er det et forsøg på at snige en stor privatisering igennem?«

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Støttepartierne siger klart fra over for regeringens planer om at åbne for, at private kan brænde danskernes affald af og for, at kommunerne kan sælge deres forbrændingsanlæg. Både SF, Enhedslisten og Radikale Venstre afviser udspillet og kræver garanti for, at det gavner klimaet.