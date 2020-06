Regeringens energiøer vil hæve prisen på nye vindmøller med milliarder

Fakta

Forstå tallene bag milliardregningen

Ingeniørfirmaet Cowi har beregnet, hvor dyrt det bliver at bygge parker med havvindmøller i de danske farvande. Beregningerne viser blandt andet, at det koster 16,7 milliarder kroner at opføre én gigawatt ved Kriegers Flak, hvor Vattenfall i forvejen bygger havmøller. Det er den billigste placering nær Sjælland. En tilsvarende park ved energiøen Bornholm og et kabel til Sjælland koster 20,2 milliarder kroner.

Byggeprisen skal sættes i forhold til elproduktionen. Det blæser mest i Nordsøen, som derfor leverer den billigste strøm.

European Energy har på baggrund af tallene og en prognose for strømprisens udvikling estimeret, hvor stort et offentligt tilskud havmølleparker har brug for over 20 år.

Energiøer er dyrest. Havmølleparken på Kriegers Flak kræver 13 milliarder støttekroner. Sættes møllerne op ud for Bornholm, vokser regningen til knap 20 milliarder. Tre store havmøllerparker ved en kunstig ø i Nordsøen skal have 58 milliarder kroner i støtte, 17 milliarder kroner mere end at bygge tre traditionelle parker i Nordsøen.

Vindmøller på land kræver kun 5,6 milliarder støttekroner for at levere samme mængde strøm.

Vis mere