Peter Birch Sørensen: Ja, vi kan godt sparke økonomien i gang på en grøn måde

Kritikken haglede ned over finansminister Nicolai Wammen (S), da han for nylig fremlagde et forslag til næste års finanslov, der var stort set blottet for nye klimatiltag. Der er brug for flere penge til klimaet, lød det fra regeringens støttepartier og de grønne organisationer. Samtidig advarede miljøvismand Lars Gårn Hansen i Politiken om, at finansloven kan gøre den grønne omstilling dyrere end nødvendigt.

Men hvordan kan en finanslov, der ikke sætter nye penge af til klimaet, gøre omstillingen dyrere? Lad os udrede trådene.

Finansministeren henviser til, at finanslovforslaget indeholder en ’krigskasse’ på godt 9 milliarder kroner, altså en reserve, som blandt andet kan finansiere nye klimatiltag, hvis coronakrisen udvikler sig sådan, at der bliver behov for en ekstra stimulans til økonomien.