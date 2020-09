Formand for bilkommission: Vi er nødt til at respektere, at det tager lang tid at skifte bilparken ud

Jeres foretrukne forslag med 750.000 elbiler i 2030 reducerer personbilernes CO 2 -udslip med 12 procent. Hvorfor kunne I ikke nå videre?

»Det kan man godt være skuffet over. Vi har en stor bestand på 2,7 millioner fossile biler. Folk beholder deres biler i mindst 15 år. Derfor tager det rigtigt lang tid at udskifte bestanden. Selv om man kan synes, at der er lang tid til 2030, så når kun en mindre del af bilerne at blive udskiftet. Derfor får de nye elbiler kun beskeden vægt. Den gode historie er, at når vi kigger længere frem, så får vi en større effekt. Den dag, hvor vi har skiftet hele bestanden af fossilbiler ud med elbiler, så har vi sparet ikke én million tons, men syv millioner tons CO 2 . Så det har en stor effekt. Det tager bare lang tid«.

Nu er målet i den danske klimalov sat i 2030 og ikke i 2040, hvor hele bilparken er udskiftet. Havde I fået et forældet mandat i forhold dagens klimapolitiske virkelighed?