SAGEN KORT

Vindmøller vs. fugle

Hvem? Egon Østergaard er formand for Dansk Ornitologisk Forening.

Hvad?Miljøministeriet har i fire år overvejet en hemmeligholdt faglig rapport, som anbefaler etablering af et fuglebeskyttelsesområde i Smålandsfarvandet. Det vil i givet fald omfatte et område syd for Omø, hvor European Energy er langt med planer om at opføre en havvindmøllepark. Firmaet har først i år hørt om overvejelserne.

Hvorfor?Er det rimeligt, at fugleinteresser kan blokere for grøn energi i form af vindmøller?