For første gang præsenterer regeringen et udkast for, hvordan Danmark skal nå sit ambitiøse klimamål. Men eksperter tvivler stærkt på planen

For første gang har regeringen præsenteret et udkast for, hvordan Danmark skal nå sit ambitiøse klimamål i 2030. Men udkastet bygger på tvivlsomme håb om teknologiske gennembrud, og det udskyder de vigtige beslutninger så længe, at det kan blive unødig svært og dyrt – eller umuligt – at nå målet.

Sådan lyder dommen fra en række eksperter, efter at klimaminister Dan Jørgensen (S) tirsdag fremlagde en længe ventet rapport med navnet Klimaprogram 2020. Med klimaloven i juni blev det bestemt, at regeringen en gang om året skal fortælle, hvordan det går med at nå målet om at sænke CO 2 -udledningerne med 70 procent fra 1990 til 2030.

Og det ser glimrende ud, fortalte en tydeligt glad og stolt klimaminister på et pressemøde: Regeringen er kommet frem til, at ny teknologi kan levere en meget stor del af de nødvendige besparelser. Alene at indfange CO 2 fra luften og proppe det ned i hulrum under jorden, så det ikke slipper op i atmosfæren og øger den globale opvarmning, kan fjerne mellem 4 og 9 millioner tons CO 2 om året og dermed lukke op mod halvdelen af hullet i det danske klimaregnskab.