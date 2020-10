Lang næse til udviklingslande: De rige landes klimaløfte er hullet som en si, viser ny rapport

Hjælper man klimaet, hvis man giver Bangladesh penge til at bygge et kulkraftværk? Spørgsmålet kan lyde bizart, men ikke for den japanske regering. For ellers var det blevet et billigere og mere gammeldags kulkraftværk, der svinede endnu mere.

For den globale udviklingsorganisation Oxfam og en række andre kritikere er det igangværende byggeri af kraftværket i Matarbari et klart eksempel på, hvordan rige lande skønmaler deres grønne investeringer i den tredje verden.

Og et eksempel på, hvordan de rige lande, herunder Danmark, uretmæssigt påstår, at de lever op til et dyrt løfte, som de entusiastisk kom til at afgive for 11 år siden på et klimatopmøde i København: at de fra og med 2020 ville finde 100 milliarder dollars (630 mia. kr.) om året i helt ny klimabistand til verdens fattigste lande.