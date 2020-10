Luftforurening kostede i 2019 knap en halv million babyer livet

Knap en halv million babyer døde i 2019 inden for den første måned af deres levetid som konsekvens af luftforurening.

Det anslås i en ny rapport fra det amerikanske ’Health Effects Institute’ – et uafhængigt selskab, der specialiserer sig i forskning i sundhedseffekterne af netop forurenet luft.

Langt de fleste af dødstilfældene kan henføres til verdens u-lande. Ikke mindst det centrale og sydlige Afrika er negativt repræsenteret i statistikkerne som hjemsted for mere end halvdelen af de døde babyer.

Sundhedsfaglige eksperter har i årevis advaret mod luftforureningens konsekvenser for ældre mennesker og folk med helbredsproblemer. Forskningen i luftforureningens indvirkning på babyer og fostre, har dog indtil nu været meget begrænset.

»Vi forstår endnu ikke det fulde omfang af mekanismerne, men der er en sammenhæng mellem luftforurening og nedsat udvikling af fostre – og i sidste ende en for tidlig fødsel og en lav fødselsvægt. Det er en forbindelse, der er blevet påvist på tværs af adskillige lande og adskillige studier«, udtaler en af forskerne bag rapporten – Kathrine Walker – til The Guardian.

Babyer med en lav fødselsvægt er mere modtagelige for børneinfektioner og lungebetændelse, forklarer hun.

Det primære problem er indendørs luftforurening

Af rapporten fremgår det endvidere, at knap to tredjedele af de dokumenterede dødsfald skyldtes indendørs luftforurening. Forurening, som kan opstå ved opvarmning af huse eller madlavning med afbrænding af eksempelvis trækul.

»Det handler i høj grad ikke om den type luftforurening, vi kender fra den rige, vestlige verden, men mere om den slags forurening, man havde for 150 år siden i eksempelvis London, hvor der var kulafbrændinger indendøre. Indendørsforurening har ikke stået i forgrunden for politiske beslutningstagere, men det burde det«, udtaler Beate Ritz –professor i epidemiologi ved University of California – til The Guardian.

Den udendørs forurening fra køretøjer og industrikvarterer spiller også en rolle i problemet.

Det kan dog være blevet en mindre faktor over det seneste år som følge af corona-nedlukninger verden over.

Den nye rapport bygger som nævnt på data fra 2019, og forskerne bag den mener, at corona-pandemien med stor sandsynlighed siden har haft en positiv indflydelse på luftkvaliteten og antallet af dødsfald som konsekvens af luftforurening. Det står dog endnu ikke klart, hvad den præcise effekt har været.