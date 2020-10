Forskere advarer mod »komplekst lille uhyre«, der er 300 gange kraftigere end CO2

CO 2 og metan. Udslippet af de to gasser er i den rækkefølge de vigtigste årsager til, at mennesket varmer planeten op.

Nu advarer forskere om nummer tre på listen over drivhusgasser, lattergas. I den hidtil største undersøgelse om udledningen af lattergas konkluderer et internationalt hold af 56 forskere fra 14 forskellige institutioner i det prestigefyldte tidsskrift Nature, at den menneskeskabte udledning af lattergas er steget 30 procent de seneste fire årtier.

Stigningen er så kraftig, at den ligger i overkanten af de værste forudsigelser fra FN’s klimapanel. De opererer med en temperaturstigning på over 3,5 grader i dette århundrede, milevidt fra Paris-aftalens mål om at begrænse stigningen til 1,5 grader.