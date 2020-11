Forstå regeringens grønne skattereform

Skattereformen er tænkt som en del af den grønne omstilling af Danmark. Reformen skal medvirke til at indfri klimalovens mål, om at Danmark skal udlede 70 procent mindre drivhusgas i 2030. Den samlede reform skal falde i tre faser, hvor af regeringens udspil handler om fase 1.

Forud for udspillet har Klimarådet anbefalet, at regeringen med udspillet skulle indføre en ny, ensartet afgift på udledning af CO2. Afgiften skulle ifølge Klimarådet som udgangspunkt have samme niveau, uanset hvor udledningen kommer fra. I dag er nogle erhverv ikke underlagt den type afgift. Klimarådet anbefalede, at afgiften blev indført hurtigt, men med en gradvis stigning til i omegnen af 1.500 kroner per ton CO2 i 2030.

Forud for regeringens udspil har Venstre og De Radikale stillet sig bag ønsket om en CO2-afgift. Dermed tegnede der sig på forhånd et flertal for CO2-afgiften. De to partier lagde sig dog ikke fast på, hvor stor afgiften skulle være.