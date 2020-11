Uambitiøst grønt udspil sætter Klimarådet under kæmpe pres

Klimarådet kan få en helt afgørende rolle, hvis det skal lykkes Danmark at sænke udslippet af drivhusgasser. Det står klart, efter at regeringen mandag fremlagde et stærkt kritiseret udspil til nye afgifter på erhvervslivets energiforbrug.

Ifølge den klimalov, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i år, skal Klimarådet hvert år til februar vurdere, om regeringen har fremlagt initiativer, der sikrer en kurs mod målet om at reducere med 70 procent i 2030. Hvis ikke kan Klimarådet pålægge regeringen handlepligt og altså simpelt hen tvinge regeringen til at fremsætte nye forslag til at banke udslippet ned.

Klimarådets rolle som atmosfærens bagstopper bliver tryktestet med den allerførste evaluering. Ifølge alle eksperter er regeringen langt fra at leve op til lovens krav og har foreløbig kun anvist en femtedel af de krævede reduktioner.