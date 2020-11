Skatteminister: Vi vil ikke have Gule Veste i Danmark

Skatteminister Morten Bødskov (S) udtaler strengt taget ikke direkte ordene ’hvad sagde jeg’. Men det er tæt på.

En række eksperter som Klimarådet og den grønne transportkommission har de seneste måneder foreslået direkte klimaafgifter, der afspejler CO 2 -belastningen på områder som kød, mælk og bilkørsel. Hver gang har regeringen stillet sig skeptisk. Og de nye tal, der viser en markant modstand i befolkningen mod forbrugsafgifterne, tager skatteministeren som et tegn på, at der er opbakning til linjen.

»Det her et meget godt bevis på, at vi skal tænke os om. Vi skal sikre os, at alle kan følge med, og at den grønne omstilling ikke sker på en måde, som splitter Danmark. Det skal være noget, som samler Danmark. Og det, der kan splitte Danmark, det er, hvis vi vælger en vej, hvor regningen fra supermarkedet eksploderer, hvor bilkørsel bliver meget dyrere, og hvor vi lukker arbejdspladser og sender dem ud af landet. Så tror jeg, at vi får svært ved at få alle med. Det er derfor, regeringen gør det modsatte«.