Klimarådet: Den danske olieudvinding kan slutte længe før 2050

Sent torsdag aften indgik regeringen og en række partier en historisk aftale, der har sat en slutdato på den danske olieudvinding i Nordsøen. Aftalen betyder, at der ikke vil blive udvundet olie efter år 2050, men reelt kan der blive sat prop i de danske oliebrønde langt tidligere, mener Klimarådet.

Der er nemlig en sandsynlighed for, at oliefirmaerne selv dropper olieudvindingen langt tidligere.

»Regeringen har sat en udløbsdato i 2050 for den danske olieudvinding. Men jeg tror i virkeligheden, at det sagtens kan ske hurtigere. Det er dyrt at udvinde olie fra Nordsøen, og derfor kan man forestille sig et scenario, hvor oliefirmaer langt tidligere end 2050 finder ud af, at det slet ikke kan betale sig at udvinde olien på grund af lave oliepriser eller en lav efterspørgsel«, siger Peter Møllgaard, der er formand for Klimarådet.