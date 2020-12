Grønne grupper dybt skuffede: Bred CO2-afgift kommer først om adskillige år ... og kun måske

I 2030 er det en »ambition«, at Danmark skal have en bred og ensartet CO 2 -afgift.

Med denne formulering indgik regeringen og fire andre partier – Venstre, konservative, SF og radikale – tirsdag eftermiddag en længe ventet aftale om en grøn skatte- og afgiftsreform. En aftale, der også fungerer som en 6 milliarder kroner stor pengeindsprøjtning til erhvervslivet frem til 2025.

Dermed tegnede de fem partier for første gang et omrids af det instrument, som en række eksperter har betegnet som centralt for at nå det danske klimamål i 2030. I løbet af de næste to år skal en ekspertgruppe se på, hvordan man på en fair måde kan indføre en ensartet afgift på udledning af drivhusgasser, der kan dække hele det danske erhvervsliv, uanset om det producerer plastik eller potteplanter.