Gennembrud: Kæmpeafgift på CO2 vil komme. Spørgsmålet er hvornår

Som rosinen i julemedisteren indgik regeringen i går en længe ventet aftale med Venstre, Konservative, Radikale Venstre og SF om at lægge afgifter på at udlede CO2 og dermed opvarme atmosfæren.

Klima-skatteaftalen kom i hus efter et hektisk år, hvor de konkrete initiativer til at sænke udslippene med 70 procent inden 2030 for første gang kom på bordet. Energiøer, affaldssortering og senest grønne biler handler de vigtigste forlig om.

Afgiften på CO2 overstråler dem alle. For at forstå, hvorfor kan vi bare spole tiden tilbage til 9. marts, to dage før Mette Frederiksen for første gang skrev danmarkshistorie og lukkede landet ned. Da kom Klimarådet med sine forslag til, hvordan Danmark kan skrive klimahistorie. Øverst på listen stod en afgift på at udlede drivhusgasser, uanset hvem der gør det, hvilken branche der er tale om, og om det er CO2 eller andre gasser.