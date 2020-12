Slut med science fiction: CO2-fangst er tættere på, end vi tror

Det er ikke nødvendigvis hverken urealistisk eller vanvittig dyrt at implementere anlæg, der kan fange CO 2 fra skorstensrøgen på forbrændingsanlæg, vurderer ny rapport fra Rambøll, som er udarbejdet for Dansk Affaldsforening.

CO 2 -fangst og lagring – såkaldt carbon capture storage (CCS) – er en kendt teknologi, og diskussionerne for og imod den har efterhånden mange år på bagen. Men teknologien kan vise sig at være tættere på end hidtil antaget.

CO 2 -fangst på affaldsenergianlæg er nemlig både teknisk muligt, økonomisk attraktivt og en realistisk løsning, der vil kunne bidrage til at nå klimamålet om 70 procents CO 2 -reduktion i 2030, vurderer Dansk Affaldsforening på baggrund af rapporten.