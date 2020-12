’Århundredets retssag’ i Norge gav kæmpesejr til olieindustrien

Olielandet Norge kan ånde lettet op. Den norske stat vandt tirsdag en knusende sejr ved landets højesteret i det, der er blevet kaldt ’århundredets retssag’ – en sag, der kunne rette et lammende slag mod olieindustrien og Norges vigtigste indtjeningskilde.

Et klart flertal i højesteret affejede et sagsanlæg fra to ngo’er, Natur og Ungdom samt Greenpeace. De to organisationer mente, at det strider imod Norges grundlov og menneskerettighederne at lede efter olie i Norges arktiske havområder – især efter en grundlovsændring i 2014: Her blev det skrevet ind i grundloven, at Norge skal beskytte sit miljø også for de kommende generationer.

Hvis de to ngo’er havde fået medhold, ville det have været et hårdt slag mod norsk olie- og gasefterforskning i Arktis og dermed hele Norges fremtid som producent af olie og gas. Derfor har sagen fået massiv opmærksomhed internationalt. Norge er en af verdens største olieproducenter og verdens tredjestørste gaseksportør.