Drømmen er »på vej til at blive virkelighed«. Alligevel er der bekymring i energibranchen

Dansk Industri ser ubetinget positivt på den nye aftale om etablering af to energiøer. Den ene ø findes allerede, da det er Bornholm, mens den anden skal være en kunstig ø i Nordsøen omkring 80 kilometer fra den jyske vestkyst.

»Det er en meget visionær og ambitiøs aftale«, lyder det i en udtalelse fra Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

»Det er Danmarks måneprojekt, som kan få afgørende betydning for den grønne omstilling i Europa. Samtidig vil danske virksomheders førerposition inden for vindenergi blive befæstet og udbygget. Det er startskuddet til en helt ny tid med nye muligheder for danske virksomheder og mange nye grønne arbejdspladser«, fortsætter Troels Ranis.

Brancheorganisationerne Dansk Energi og Wind Denmark er noget mere forbeholdne. Begge organisationer udtrykker bekymring over, at energiøen i Nordsøen, som skal have langt den største produktionskapacitet, ifølge den politiske aftale ikke vil være klar før 2033. De peger på den danske klimamålsætning for 2030 om 70 procent lavere udledning af drivhusgasser end i 1990. Det svarer nogenlunde til en halvering i forhold til udledningen i dag.

Hvis energiøerne først er klar tre år senere end forudsat, vil der mangle en masse grøn strøm i forhold klimamålsætningen, påpeger vindsektorens organisation, Wind Denmark.