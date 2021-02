HCØ, Haveje eller Strømø: Hvad skal energiøen i Nordsøen hedde?

Ved præsentationen af den politiske aftale om energiøer jokede Venstres klimaordfører, Tommy Ahlers, med, at klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) under forhandlingerne skulle have prøvet at få den kommende energiø i Nordsøen kaldt ’Dans Ø’, men at det var blevet afvist af de øvrige partier.

Men den kunstige ø, som bliver placeret omkring 80 kilometer fra den jyske vestkyst, og som forventes at være færdig i senest i 2033, skal jo have et navn.