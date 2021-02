En national plan skal sikre de danske kyster

Danmarks over 7.300 kilometer lange kystlinje er under stigende pres. Derfor er Miljøministeriet gået i gang med at udarbejde en klimatilpasningplan, som skal sikre mod oversvømmelser og slid på kystlandskabet. Et af stridspunkterne bliver, hvem der skal betale regningen.

Planen skal blandt andet bygge på erfaringer fra fire projekter, der blev sat i gang i 2020.

Det stigende behov for klimatilpasning langs kysterne skyldes, dels at vandstanden stiger, og at stormene bliver voldsommere, dels at vi mennesker rykker tættere og tættere på kysterne, fortæller Christian Helledie, som er kystingeniør hos rådgivningsfirmaet Niras og har arbejdet med kystbeskyttelse i 20 år.

»Det er et landsdækkende problem, at man de sidste 50 år har bygget både byområder og sommerhuse nogle steder, hvor man ikke burde, fordi områderne egentlig ligger for lavt«, fortæller han.