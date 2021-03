Narhvalens snoede tand afslører forurening og klimaændringer

Et spejl af udviklingen i Arktis.

Det kalder professor i havpattedyr på Aarhus Universitet, Rune Dietz, helt nye opdagelser om narhvalstænder. Han har stået i spidsen for et internationalt forskerhold, der har analyseret ti af de lange, snoede tænder fra Nordvestgrønland. Og fundet ud af, at man kan se, hvordan klimaforandringer og forurening påvirker den arktiske fødekæde – og har gjort det i årtier.

»Vi har blandt andet fundet en markant stigning i mængden af kviksølv i narhvalstænderne efter årtusindskiftet, selvom hvalens leveforhold er uændrede. Det skyldes hovedsageligt udslip af kviksølv fra kulafbrændingen i Sydøstasien«, siger han.

Det viser sig, at man ved at skære en tiendedel af et gram af de enkelte årringe fra en narhvalstand kan få adgang til informationer, som rækker halvtreds år tilbage i tiden. Der føjes nemlig nye lag til tænderne hvert år.

I analysen af tænderne fra 10 han-narhvaler, hvis længde varier mellem 150 og 248 centimeter, har man fundet viden om, hvad de enkelte hvaler spiser igennem livet og hvordan deres kviksølvbelastning har ændret sig i takt med deres fødevaner. Resultaterne udkommer i tidsskriftet Current Biology i dag.