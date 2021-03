Vismænd skyder kerneargument mod CO2-afgift ned

Hvis Danmark indfører en ensidig CO 2 -afgift, vil det få begrænset virkning på klodens udledning af drivhusgasser. For så rykker en stor del af produktionen i landbruget og dele af industrien bare til udlandet – og så er klodens udslip jo ikke faldet så meget, som entusiasterne ville have troet. Til gengæld har Danmark tabt jobs og eksportkroner.

Sådan lyder kerneargumentet mod en CO 2 -afgift i både landbrug og industri. Men det argument piller en rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd kraftigt ved, fremgår det af en artikel torsdag i specialmediet Klimamonitor.

I den rapport, som Det Miljøøkonomiske Råd udgav fredag, konkluderer rådet, at de gamle regnemodeller ikke holder, og at frygten for lækage er stærkt overdrevet i de gamle modeller.