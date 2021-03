Professor: Bidens invitation er et skulderklap til Danmark

Invitationen fra USA’s præsident Joe Biden til statsminister Mette Frederiksen (S) om at deltage i et virtuelt klimatopmøde 22. og 23. april med 39 andre stats- og regeringsledere er et stort skulderklap til Danmark. Omverdenen har fået det indtryk, at Danmark er langt foran på klimaområdet, og derfor er Danmark inviteret.

Sådan tolker Katherine Richardson præsident Bidens invitation. Hun er professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet, medlem af Klimarådet, tidligere formand for Klimakommissionen og med i den ekspertgruppe, som udarbejdede FN’s 2019 Global Sustainable Development Report.

»Det er et skulderklap i den forstand, at andre lande lytter til os for at få gode ideer, fordi de mener, at vi kan noget på klimaområdet, men også en mulighed vi kan dyrke på eksportområdet«, mener Katherine Richardson.