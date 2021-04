Transportplan deler ud til højre og venstre, men klimaet får intet

For små ti år siden, da Socialdemokratiet også sad for bordenden i en regering, havde det været meget at forlange, at en ny plan for at udbygge landets vejnet skulle få udslippet af drivhusgasser til at falde. Det ligger i sagens natur, at flere, bredere veje betyder flere biler, der brænder benzin og diesel af.

I dag, to år efter en valgkamp præget af klima, må en S-regering, der sidder på et grønt mandat, alligevel lægge ryg til massiv kritik for at have fremlagt et oplæg til de næste 14 års investeringer i veje og jernbaner, som ikke får udslippene til at falde.