Se de 11 nedslag: Sådan så det grønne momentum ud i Danmark

I den aktuelle film 70/30 skildrer instruktør Phie Ambo tilblivelsen af den danske klimalov. Filmen følger de to unge aktivister Esther Kjeldahl og Selma Montgomery’s kamp for at sætte klimaet på dagsordenen og man ser Dan Jørgensen og Ida Auken i midten af de politiske forhandlinger om klimaloven. 2019 blev på mange måder et vigtigt år for klimaet. Men hvad skete der egentlig?

August 2018: Greta Thunberg satte sig for første gang foran det svenske parlament og skolestrejkede for klimaet. En handling, der skulle vise sig at blive starten på en kæmpe stor ungdomsbevægelse.

Januar 2019: Et borgerforslag til en ny klimalov fik de 50.000 underskrifter, der skal til for at blive behandlet i Folketinget.

15. marts 2019: Den hidtil største Fridays For Future klimastrejke blev afholdt og næsten 1,5 millioner unge strejkede i 100 forskellige lande - også i Danmark mødtes omkring 15.000 tusind børn og unge foran Christiansborg.