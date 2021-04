Dansk eksportstøtte til produktion af fossil energi skal indstilles

Automatisk oplæsning

Denne artikel er skrevet om kl. 17.40, da det stod klart, at den endelige aftale i Paris vil blive mindre vidtrækkende end det, der blev tilkendegivet i et Reuters-telegram onsdag morgen.

Af den oprindelige version fra Ritzau, der byggede på Reuters-historien, fremgik det, at de syv lande vil stoppe al eksportstøtte til fossil energi. Det er ikke korrekt. Der vil primært blive stoppet for støtte til udvinding af fossil energi glidende frem mod 2030. Derimod vil statsstøtte til for eksempel kraftværker, der bruger sort energi, stadig være tilladt.





Danmark vil sammen med seks andre EU-lande indstille offentlig eksportstøtte til fossile energiprojekter. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Vi er fuldstændigt indstillede på at stoppe alle eksportgarantier for den fossile brændstofsektor«, siger Frankrigs finansminister, Bruno Le Maire.

Frankrig, Spanien, Tyskland, Storbritannien, Sverige og Holland samt Danmark vil på et møde onsdag formelt forpligte sig til at udfase eksportstøtte til den slags projekter.

Bruno Le Maire tilføjer, at den amerikanske præsident Joe Biden forhåbentligt også vil tilslutte sig de syv lande i forbindelse med en forestående gennemgang af USA’s eksportstøtte.

Ifølge interne papirer vil det dog kun være direkte produktion af energi, der er omfattet af aftalen. Derimod kan for eksempel kraftværker, der bygger på fossil energi som brændselsolie eller gas, stadig modtage statsstøtte. Det samme gælder industriprodukter, der bygger på fossil energi, for eksempel tungt maskineri eller fly.

Kul-, olie- og gasinfrastruktur har traditionelt udgjort en betydelig andel af porteføljerne i mange landes offentlige eksportfinansieringsfonde, der støtter eksportvirksomheder ved at stille garantier for finansiering og sikrer eksportøren mod tab i udlandet.

Storbritannien, Sverige og Frankrig har allerede lagt en tidsplan for at stoppe garantier til den fossile brændstofsektor, mens de fire andre lande endnu ikke har besluttet, hvor hurtigt de vil udfase deres støtte, skriver Reuters.

Sverige meddelte ifølge energiwatch.dk for godt et år siden, at landets eksportkredit ikke længere skal gå til eksempelvis udvinding af naturgas i Arktis.

I stedet skal investeringer via den svenske stats eksportkreditsystem fremover ske i forlængelse af klimamålene i Parisaftalen.

Ifølge den svenske Naturskyddsföreningen fik svenske virksomheder inden for fossil energi eksportgarantier for 5,8 milliarder svenske kroner mellem 2014 og 2018.

Det er ifølge naturbeskyttelsesforeningen ikke foreneligt med den svenske regerings ambition om, at Sverige skal være verdens første fossilfri velfærdsnation. Det har erhvervsbladet Dagens Industri tidligere skrevet.

ritzau/Politiken