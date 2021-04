»Rigtig god nyhed for verden«: Kina og USA går sammen om vigtig klimaerklæring

Nogle ord er vigtigere end andre. Og nogle internationale hensigtserklæringer er meget vigtigere end andre.

Da USA og Kina lørdag offentliggjorde en fælles »erklæring om håndtering af klimakrisen«, var det vigtigt – også selv om der ikke var konkrete forpligtelser i teksten. Erklæringen kommer nemlig på trods af et stadig dårligere forhold mellem de to lande, der også er verdens to største udledere af klimaskadelig CO 2 .

Supermagten USA og opkomlingen Kina er på kollisionskurs. Joe Biden fortsætter sin forgængers pres på Kinas stadig mere selvsikre og magtbevidste præsident, Xi Jinping. Sikkerhedspolitisk og handelspolitisk er giganterne i fuld fart på vej ind i flere konfrontationer.