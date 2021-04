Støttepartier åbner for at presse fossilbilerne ud af bykernen

Biler på benzin og diesel skal kunne vises helt ud af bykernerne, hvis det er lokalt flertal for det. Det mener regeringens støttepartier.

De er klar til at inddrage skrappere miljøzoner eller nulemissionszoner i de forhandlinger om en ny plan for fremtidens veje og jernbaner, som regeringen netop har indkaldt til.

Københavns og andre store byer har i forvejen miljøzoner, hvor de mest forurenende varevogne og lastbiler ikke må køre ind. De gælder dog ikke for personbiler. Københavns Kommune vil desuden som forsøg fra 2023 oprette nulemissionszoner, hvor kun biler, der kører på strøm, får adgang. Zonerne skal i første omgang gælde i middelalderbyen og i et eller flere område med mange børn.

»Nulemissionszoner er et fornuftigt greb til at mindre luftforureningen og nedbringe CO2-udslippet. Det skal kommunerne have rum til at arbejde med, og det ønske tager vi med til forhandlingerne«, siger Enhedslistens transportordfører, Rasmus Vestergaard Madsen.

Han er uforstående over for, at regeringen ikke har skrappe krav til bilerne i byerne med i sit udspil. SF’s transportordfører, Anne Valentina Berthelsen, påpeger, at det ligger tæt af de bilfri søndage, som transportminister Benny Engelbrecht gerne vil give kommunerne mulighed for at indføre.