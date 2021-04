Analyse: Den ene hånd lover klimaguld, den anden snupper EU-støtten

Fire ministre samlet under den opvarmende sol i et drivhus. Iscenesættelsen kunne ikke blive mere symbolsk, da regeringen onsdag efter et halvt års tøven endelig fremlagde sit udspil, der skal mindske dansk landbrugs bidrag til den globale hedetur.

Under den lokale opvarmning slap et af de krav, som kommer til at gøre mest ondt på landmændene, næsten under radaren. Det handler om at sikre fjorde og indre farvande mod det iltsvind, som i årtier har farvet vandet algegrønt og lagt et lighvidt tæppe over den døde havbund.