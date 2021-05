V og K melder ud: I 2025 skal CO2-udledningen være halveret

Venstre og De Konservative er klar til at tilslutte sig en målsætning om, at Danmark i 2025 skal have reduceret udledningen af drivhusgasser med minimum 50 procent set i forhold til niveauet i 1990.

Det har partierne skrevet i et fælles brev til klimaminister Dan Jørgensen (S), som onsdag klokken 11.30 havde inviteret Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Alternativet til forhandlinger om det samme emne.

Mona Juul og Tommy Ahlers, der er klimaordfører for henholdsvis De Konservative og Venstre, skriver, at partierne vil ’bakke op om et reduktionsmål på minimum 50 procent’.

Samtidig kritiserer de to partier den aftale, som regeringen og dens støttepartier De Radikale, SF og Enhedslisten indgik 7. maj om et reduktionsmål på mellem 50 og 54 procent.

»Det sætter blot et mål, der allerede skal indfries om 3,5 år, men peger ikke på, hvad der konkret skal til, og hvordan det ønskes finansieret, står der i brevet fra Mona Juul og Tommy Ahlers.

Klimaministeren så inden onsdagens forhandlinger positivt på henvendelsen.

»Det er da et skridt fremad. Det, der er aftalen mellem regeringen og dens støttepartier, er, at vi vil reducere mellem 50 og 54 procent, altså med et spænd. Det følger den anbefaling, vi har fået af Klimarådet, sagde Dan Jørgensen onsdag formiddag.

»Jeg håber selvfølgelig, at de borgerlige partier vil ende med at tilslutte sig det også. Det vil også være i tråd med de signaler, de sender. De siger, at de er grønne, nu skal der så handling bag ordene.

»Og der er det da et skridt i den rigtige retning, at de gerne vil have et minimum på 50 procent. Men vi vil altså gerne have dem til at bakke op om det spænd, der ligger mellem 50 og 54 procent, sagde han.

Målsætningen for 2025-udledningen er et delmål i forhold til at nå det samlede mål om, at Danmark i 2030 skal have reduceret drivhusgasudledningen med 70 procent, igen set i forhold til 1990-niveauet.

Det mål blev et bredt flertal i Folketinget enige om i december 2019. Kun Liberal Alliance og Nye Borgerlige var ikke med i aftalen om klimaloven.

Energiaftale skal genåbnes

Mona Juul og Tommy Ahlers skriver i brevet til Dan Jørgensen, at De Konservative og Venstre vil have genåbnet aftalen for energi og industri, som blev indgået sidste år.

Blandt andet for at se på en tidligere og mere ambitiøs udrulning af biogas og en udfasning af kul i Nordjyllandsværket inden 2025.

»Det møde, vi skal have i dag, er ikke et møde, hvor vi genåbner forlig, som vi stort set lige har lavet med de selv samme partier, sagde klimaministeren før forhandlingerne.

Forhandlingerne onsdag udmøntede sig ikke i en aftale, men Dan Jørgensen håber på at få Venstre og Konservative til at bakke op om målet på mellem 50 og 54 procent.

»Jo flere partier, der står bag det mål, jo stærkere står det mål selvfølgelig også i Danmark. Og jo bedre et signal er det at sende, så det håber jeg selvfølgelig, at de kan, siger han efter forhandlingerne.

»Signalet fra partierne var, at der er behov for at få uddybet nogle ting. Der er spørgsmål, som de stadig godt vil have stillet om karakteren af målet juridisk, og det skal vi selvfølgelig nok svare på, siger Dan Jørgensen.

