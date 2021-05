Eksperter skyder centralt argument for Lynetteholm ned

Det svarer til at bygge et dige rundt om sin grund med en kæmpe låge, der står åben.«

Sprogbilledet bliver fremført af oceanograf Jacob Woge Nielsen fra DMI midt i debatten om, hvad der kan blive et af dette århundredes største anlægsprojekter i Danmark, den kunstige halvø Lynetteholm ud for Københavns Havn.

Halvøen på tre kvadratkilometer kan komme til at rumme op til 35.000 arbejdspladser, boliger til lige så mange mennesker, en ny metro og en motorvej gravet ned på bunden af Øresund. Den anlægslov, som Folketinget nu behandler, omfatter dog kun selve den knap tre kvadratkilometer store ø. Den skal bestå af overskudsjord fra andre byggepladser i hovedstaden, som bygherrerne betaler for at komme af med. Det dækker ifølge forslaget regningen for at anlægge øen på 2,5 milliarder kroner.