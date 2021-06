Norske unge trækker regeringen for menneskeretsdomstolen

Ella Marie Hætta Isaksen er vred. Så vred, at hun nu sammen med fem andre norske unge trækker sin regering for menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg i det, der af aktivister kaldes en historisk sag.

Den 23-årige samiske sanger og naturaktivist har sammen med fem andre unge samt ngo’erne Natur & Ungdom og Greenpeace tirsdag stævnet Norge for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. De vil have Norge til at droppe planerne om at lede efter olie i de arktiske områder for klimaets og miljøets skyld.

»For de af os, der lever tæt på naturen, er resultaterne af klimaforandringerne allerede dramatiske. Skovene i min hjemregion i Nordnorge har et rigt økosystem, som mennesker længe har været afhængige af. Nu dør de langsomt, fordi de kortere og mildere vintre tillader nye arter at trænge ind og trives«, siger hun i en udtalelse.