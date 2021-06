Stribevis af nye motorveje i støbeskeen. En katastrofe, siger Klimabevægelsen

Danmark vil i det kommende årti få masser af ny asfalt, hvor bilisterne kan boltre sig med op til 130 kilometer i timen. Op til de afgørende forhandlinger i weekenden tegner der sig et klart politisk flertal og konturerne til en model, som vil sikre flere motorveje i hele landet.

Regeringens eget oplæg til forhandlingerne fik kritik af støttepartier og miljøorganisationer for at indeholde for mange udvidelser og forlængelserne af motorveje. Det gælder blandt andet end ny motorvej over øen Egholm i Limfjorden, udvidelse af motorvejen i Østjylland samt motorveje til Hillerød, Frederikssund, Kalundborg og Næstved.

Men ikke blot har alle regeringens forslag solidt flertal sammen med blå blok. Oppositionen går ind til forhandlingerne med krav om endnu en helt ny motorvej på op til 19 milliarder kroner gennem Midtjylland, også kendt som Hærvejsmotorvejen.