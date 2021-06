Nu bliver det lettere at lade din elbil

Der skal i år bruges over 100 millioner kroner på medfinansiering af ladestandere til elbiler. Det er et bredt flertal blevet enige om, oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Der skal bruges 50 millioner kroner til at medfinansiere ladestandere ved boligforeninger. Derudover skal der bruges 65 millioner kroner til medfinansiering af offentlige tilgængelige ladestandere på private arealer.

»Der er ingen tvivl om, at en af de væsentligste barrierer for at få folk til at vælge de grønne biler er rækkeviddeangsten. Det er en udfordring, vi skal have løst«, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Pengene kommer fra en aftale fra 2018. Her blev afsat 500 millioner kroner til at understøtte den grønne omstilling af transportsektoren. En betydelig del af dem målrettes altså ladestandere.

»Det skal være muligt at lade bilen på farten, men også at kunne det når man holder derhjemme - også selv om man bor i en boligforening, hvor man ikke selv ejer sin indkørsel«, lyder det fra ministeren.

Grøn omstilling af færger

En del af pengene fra aftalen er allerede udmøntet, ligesom puljen med en klimaaftale sidste år blev forhøjet. Derfor er partierne fredag blevet enige om, hvad 475 millioner kroner skal bruges på.

I år udmøntes 275 millioner kroner. Foruden ladestandere bruges der blandt andet også 85 millioner kroner som tilskud til grøn omstilling af indenrigsfærger.

»Med denne her pulje er der mulighed for, at det ikke kun er kommunale færger, men også private færger. Dermed håber vi også, at vi kan komme i mål med den grønne omstilling – også på de færger, der forbinder danske øer«, siger Benny Engelbrecht.

I 2022 skal tre fjerdedele af det resterende beløb bruges på medfinansiering af ladestandere. De sidste 50 millioner kroner skal dække en del af en meromkostning ved indkøb af grønne lastbiler.

Bag aftalen står regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet.

ritzau