49,6 grader i en canadisk landsby: Det er et tegn på, at verdens vejr er gået grassat

De omtrent 250 indbyggere i Lytton i det vestlige Canada var vant til at lave sjov med, at deres by var lidt af et hot spot. Landsbyen ligger i en lille floddal nordøst for storbyen Vancouver, og om sommeren kan der blive meget varmt og tørt.

Men aldrig så varmt som i den seneste uge. I søndags viste termometret 46 grader – en ny canadisk varmerekord. Dagen efter blev der målt 47 grader. Og tirsdag nåede kviksølvet op på 49,6 grader under den hedebølge, der har kostet hundreder af mennesker livet i Canada og USA de seneste dage.

Så kom flammerne. Onsdag opslugte en eksplosiv ildstorm byen og raserede næsten samtlige bygninger. Det gik så hurtigt, at mange indbyggere var fuldstændig uforberedte.