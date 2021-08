Verden har endnu kun set klimakatastrofens begyndelse

Til den danske præsentation af verdens vigtigste klimarapport fyldt med grafer, tal og forkortelser ville Kristine S. Madsen, som er forskningschef på DMI, gerne have medbragt en pind. For hvordan bedre illustrere risikoen for, at vandstanden stiger, end ved fysisk at vise hvor meget? Det eneste problem var, at hun ikke kunne transportere den, endsige stille den på højkant i lokalet på Syddansk Universitet.

Pinden skulle nemlig være 15 meter lang. Så meget risikerer menneskets udledning af drivhusgasser i værste fald at få vandstanden til at stige, godt nok først i år 2300, men det er alligevel en skræmmende størrelse med kernen af samtlige danske kystbyer under vand og en ny globus for de nystartede skoleelever at kigge på.