Politikere fortryder kæmperabat til hybridbiler

Fire milliarder kroner i skatterabat til plug-in-hybridbiler er så højt et beløb, at partier til både venstre og højre for regeringen er klar til at se på, om rabatten skal sættes ned.

»Det er simpelthen for voldsomt. De penge kan bruges bedre på mange andre klimatiltag«, siger Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested.