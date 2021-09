Lavbundsjorder

Lavbundsjorder er dannet i tidligere vådområder ved, at områderne er drænet for vand. De har et højt indhold af kulstof fra gamle planterester, der frigives til atmosfæren blandt andet som CO2, når jorderne udtørres og iltes ved dræning og pløjning. Selv om jorderne kun udgør 7 procent af Danmarks samlede landbrugsareal, står de for over halvdelen af vores samlede udledning. I 2018 udledte lavbundsjorderne omkring 4,8 millioner tons CO2