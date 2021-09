Kina overrasker med sort nyhed for kulkraft

Man må lade Kinas leder, Xi Jinping, at han har sans for dramatik i rampelyset. Ganske uventet brugte han sin videotale på FN’s generalforsamling sent tirsdag til at komme med en gedigen nyhed for den globale grønne omstilling: Kina vil fremover ikke længere bygge kulkraftværker i verdens fattige lande.

Det er en særdeles god nyhed for klimaet og en dårlig nyhed for sort energi, siger to af Europas førende eksperter. For Kina er det land i verden, der bygger flest kulkraftværker – både i udlandet og hjemme.