Boris Johnson holder brandtale i FN: »Kære venner, menneskehedens pubertet er ved at være forbi. Vi må stå sammen og se at blive voksne«

Storbritanniens premierminister indtog onsdag talerstolen til FN’s generalforsamling med en løftet pegefinger. Det er på tide, at verden »bliver sit ansvar voksent« lød det fra en ilter Boris Johnson, der opfordrede sine medledere til at forpligte sig til ambitiøse mål forud for klimatopmødet COP26 i Glasgow, skriver The Guardian.

Som vært for de kommende COP26 -klimaforhandlinger har Storbritannien øget sine klimaforpligtelser i løbet af de seneste seks måneder. Der er imidlertid stadig et stort hul mellem Storbritanniens ambitioner og dets nuværende handlingsniveau.