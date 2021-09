Dan Jørgensen: »Ingen andre steder har man en så ambitiøs plan«

Klimaminister Dan Jørgensen (S), nu har I identificeret, hvor der er potentiale til at reducere udslippet af drivhusgasser. Hvordan kan det så være ambitiøst at vente så længe med at forhandle klimaaftaler, så de sidste først kommer på plads i 2025?

»Fordi der er ret langt fra potentiale til konkret beslutning til implementering. At opfylde verdens formentlig mest ambitiøse klimalov med beslutninger, fem år før vi skal nå målet, mener vi, er utroligt ambitiøst. Det har vist aldrig været lavet i Danmark før. Jeg tror heller ikke, at der er andre steder i verden, man har gjort det. Hvis nogen mener, at de kan gøre det endnu tidligere, så lytter vi gerne til gode råd«.