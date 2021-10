»Det ligner fri fantasi«:  Hjørnesten i regeringens klimaprogram er vildt urealistisk, siger eksperter

Det danske klimamål i 2030 kan sagtens nås, lød det fra klimaminister Dan Jørgensen (S), da han onsdag præsenterede regeringens årlige klimaprogram. For ganske vist vil udslippet af drivhusgasser i 2030 stadig være alt for stort med de politiske beslutninger, der hidtil er truffet. Men til gengæld forventes en række teknologiske og andre nybrud, der tilsammen kan spare langt mere, end der er behov for.

I alt har 24 forskellige virkemidler i klimaprogrammet potentiale til at spare mellem 26 og 33 millioner tons CO 2 – to-tre gange så meget, som der er brug for.