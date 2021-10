Mette Frederiksen vil have rige lande forrest i klimakamp

Fattige lande som Indien har en berettiget forventning om, at rige lande som Danmark overpræsterer i den grønne omstilling og kampen for at nedbringe CO2-udslippet, siger statsminister Mette Frederiksen (S) mandag i Indien. Her deltog hun som gæstetaler på en klimakonference hos den grønne tænketank Observer Research Foundation på det fashionable Oberoi Hotel i New Delhi.

»Jeg vil gerne understrege, at verdens rigeste lande bliver nødt til at levere. Og Danmark er klar til at gøre det. Vi vil øge vores bistand til klimaudvikling i de fattigste lande«, sagde Mette Frederiksen til de fremmødte VIP’er.

I sin tale understregede hun, at regeringen og Folketinget ikke vidste, hvordan man skulle nå en reduktion på 70 procent, da man indgik klimaloven. Men at den politiske ambition bør være styrende for udviklingen.

»Det var svært at sige stop for olieudvinding i 2050. For det er at efterlade penge i jorden, om man så må sige. Men vi håber, at den slags svære beslutninger kan motivere andre til at gøre noget mere«, sagde Mette Frederiksen.

Ulande har andre lige så vigtige udfordringer

Til arrangementet var en del af fokus – ikke mindst hos de fremmødte – på, at den rige, vestlige verden bør yde en ekstra indsats i klimakampen for at give lande som Indien tid og plads til økonomisk udvikling.

Det er Mette Frederiksen grundlæggende enig i. Hun siger i et efterfølgende interview, at Danmark leverer – og skal levere – ekstra. Ikke mindst når det kommer til finansiering og hjælp til den grønne omstilling ude i verden.

Og så skal udviklingslandene hjælpes til, at deres økonomiske udvikling bliver grønt funderet, så de ikke ender med at have samme udledning, som Vesten har haft.

»Men helt grundlæggende forstår jeg godt, at mange udviklingslande siger, at vi skal tage hensyn til, at deres udgangspunkt er et andet. Og at de også har mange andre opgaver. For eksempelvis er der jo mange indere, der ikke har adgang til rindende vand eller mad nok. Det er jo en mindst lidt så vigtig opgave for Indien at løse«, siger statsministeren.

I begyndelsen er november er der klimatopmøde – COP26 – i Glasgow. Men netop med tanke på, at de rige lande skal levere ekstra og hjælpe andre til grøn udvikling, mener statsministeren, at G20-mødet kort før COP26 er om muligt endnu vigtigere. G20 er en samling af verdens største økonomier.

»Vi skal presse på flere steder og ikke mindst helt konkret, når det kommer til finansiering af grøn udvikling i udviklingslande«.

ritzau