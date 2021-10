Danmark er halvvejs med klimamålsætning

Klimarådet er torsdag kommet med en analyse af, hvordan man på den mest effektive måde nedbringer CO 2 -udledningen i 2030 for transporten af gods på vejene. Her kan du læse om udgangspunktet i arbejdet med at reducere Danmarks CO 2 -udledning:

Danmark har en målsætning om at udlede 70 procent mindre CO 2 end i 1990.

end i 1990. I 1990 blev udledt det, der svarer til 77,4 millioner ton CO 2 .

. I 2019 blev et bredt flertal i Folketinget enig om målsætningen på de 70 procent.

De startede dog ikke fra nul. I 2019 var udledningerne i Danmark nede på 46,7 millioner ton. Det svarer til, at de første 40 procentpoint allerede var i hus.

Siden da har Energistyrelsen kigget på, hvad man forventer, at Danmark udleder i 2030 og opdateret den fremskrivning i takt med, at politikerne har lavet forskellige aftaler.

Før landbrugsaftale lød fremskrivningen, at der i 2030 vil blive udledt 35 millioner ton. Det svarer til en reduktion på 55 procent af udledningen fra 1990.

Hvis reduktionen skal opfylde målet om de 70 procent, skal den ned på 23,2 procent.

Landbrugsaftalen leverer 1,9 millioner ton i reduktioner ifølge aftalepapiret.

Dermed udestår en opgave med at finde ud af, hvordan man kan reducere udledningen i 2030 med 9,9 millioner ton.

I den seneste klimafremskrivning – altså før landbrugsaftalen – var forventningen, at transportområdet vil stå for en tredjedel af udledningen i 2030.

På transportens område udgør transport af gods på vej ifølge Klimarådet 13 procent.

Det svarer altså til lidt over fire procent af den samlede forventede udledning i 2030 eller 1,5 millioner ton CO 2 .

Kilder: Klimarådet, Finansministeriet og Energistyrelsen.

ritzau